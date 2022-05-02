Yenilenen Renault Trafic Türkiye'de satışta

Yenilenen Renault Trafic, otomatik şanzıman seçeneğiyle ülkemizde satışa sunuldu.

Ülkemizdeki ticari ürün ailesini güçlendirmeye devam eden Renault, farklı kullanım gereksinimlerine hitap eden tüm versiyonlarıyla Trafic modelini Türkiye’de satışa sundu.

Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra; Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de sunulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap vererek Renault’nun ticari araç pazarındaki iddiasını artıracak.

İç mekan

Yeni Renault Trafic'in genişlik ve ferahlık hissini arttıran yeni konsolu, üzerine yerleştirilen dijital gösterge paneli ile sürüş konforuna katkı sağlıyor.

Tamamen yeni bir tasarımla daha büyük ve daha görünür kadranlara sahip olan yeni Trafic’te, versiyona bağlı olarak 4,2 inç renkli dijital gösterge paneli de sunuluyor.

Standart olarak sunulan hız ayar ve sınırlayıcı kumandaları direksiyona entegre edilirken, görsel konfor için de uyarı lambaları yeniden düzenlendi.

Motor seçenekleri

Yeni Trafic ailesi, 2.0 litrelik Blue dCi motor seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor. Stop & Start teknolojisi ile donatılan motorlar, Euro 6D FULL normunu karşılıyor.

Ayrıca “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en doğru zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra tasarruf yapılması sağlanabiliyor.

Combi 5+1 ve Combi 8+1 versiyonlarında EDC şanzıman seçeneğiyle sahip olunabilen Yeni Trafic, versiyona göre 150 ve 170 bg’lik güç sunuyor.

Fiyat listesi

Yeni Trafic Panelvan 2.0 Blue dCi 150 bg - 421 bin TL

Yeni Trafic Combi 5+1 2.0 Blue dCi 150 bg - 486 bin TL

Yeni Trafic Combi 5+1 EDC 2.0 Blue dCi EDC 170 bg - 539 bin TL

Yeni Trafic Combi 8+1 EDC 2.0 Blue dCi EDC 170 bg - 580 bin TL