Yenilenen SEAT Arona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

SEAT’ın crossover SUV modeli olan Arona, baştan sona yenilenmiş şekilde Türkiye’de satışa sunuldu.

SEAT’ın crossover SUV modeli olan Arona, baştan sona yenilenmiş şekilde Türkiye’ye geldi.

Hem iç hem de dış tasarımında yapılan kapsamlı yeniliklerle dikkat çeken modelin iç kısımda yer alan yeni LED aydınlatmalı havalandırma ızgaraları ve yeniden konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı, öne çıkan yenilikler arasında.

Modelde, Apple CarPlay ve Android Auto’nun dışında navigasyon özelliği de sunuluyor. Ses tanıma sisteminin entegre edilmesiyle beraber daha yüksek bir bağlanabilirlik sunuluyor.

Seyahat Asistanı gibi yeni sürüş asistanı sistemleri ve Şerit Takip Asistanı'na getirilen güncellemeler ışığında sürüş daha güvenli bir hal alıyor.

TEKNİK DETAYLAR VE FİYAT

Yeni SEAT Arona’nın 1.0 EcoTSI 110HP DSG Style seçeneği 235 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla sunulacak.

7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan 1.0 litrelik EcoTSI motor, 110 beygir güç üretirken 200 Nm tork sağlıyor, ayrıca 4,8 lt’lik ortalama yakıt tüketimine de sahip.

0’dan 100 km/s’ye yalnızca 10.8 saniyede erişebilen otomobil maksimum 190 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Arona’da Style, Xperience ve FR olmak üzere 3 ayrı donanım seviyesi bulunuyor. Yeni SEAT Arona’nın dış tasarımı, SUV kimliğini daha da yansıtacak şekilde yenileniyor.

Otomobilin ön tarafında yeni bir ön ızgara ve yeni bir tampon bulunmakta. Donanımlara göre değişik renk seçeneklerine sahip yeni ön spoiler ise yeni SEAT Arona’ya daha sportif bir hava katıyor.

DİĞER TASARIM DETAYLARI

Yeni SEAT Arona’da standart olarak sunulmaya başlanan EcoLED ön farlar ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Full LED mercekli ön farlar, daha iyi bir görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

3 yeni alüminyum alaşımlı jant tasarımı ve Kamuflaj Yeşil, Asfalt Mavi ve Safir Mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneği yeni SEAT Arona’da ilk defa sunuluyor.

Daha benzersiz bir Arona isteyen müşteriler için ise 3 farklı tavan rengi seçeneği yer alıyor: siyah, gri ve ürün gamına yeni eklenen beyaz.