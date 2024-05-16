Yenilenen Seat Leon tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Yenilenen Seat Leon, yeni motor ve teknolojilerle karşımıza çıktı. Fiyatı henüz belli olmayan otomobilin özelliklerine göz atıyoruz.

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Seat, Leon modelini yenileyerek yeni motor ve teknoloji özellikleriyle donattı. Gövde tasarımında büyük değişiklikler yapmayan marka, özellikle motor seçenekleri ve iç mekan teknolojileri konusunda önemli güncellemeler yaptı.

Seat Leon'un giriş seviyesindeki 1.0 litre üç silindirli motor seçeneği kaldırıldı. Motor gamı artık dört silindirli benzinli TSI, hafif hibrit eTSI, dizel TDI ve şarj edilebilir hibrit eHybrid seçeneklerden oluşuyor.

Giriş seviye rolünü devralan 1.5 TSI dört silindirli motor 115 beygir güç ve 220 Nm tork üretirken 6 ileri manuel şanzımanla birlikte geliyor.

Serinin en üstünde yer alan eHybrid versiyonda ise 1.5 TSI motora küçük bir elektromotor eşlik ediyor.

Bu sayede 204 beygir maksimum güce ulaşan otomobilin, 19.7 kWsa'lik büyük batarya sayesinde saf elektrikli sürüş menzili 100 kilometreye kadar ulaşıyor.

İç mekan detayları

İç mekanda ise yeni dijital kokpit karşımıza çıkıyor. Bu alan, yeni 10.25 inç dijital gösterge paneline ve 10.4 inç dokunmatik multimedya ekranına sahip. Ancak dileyen müşterileri, 12.9 inç ekranı opsiyon olarak seçebiliyor.

Yenilenen Seat Leon'un üretimi bu ay Barselona'daki Martorell fabrikasında başlayacak.