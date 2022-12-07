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    Yenilenen Tesla Model 3 test ediliyor

    Tesla, üretim maliyetlerini düşmesi amacıyla Model 3 için yenilenmiş bir versiyon geliştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 08:36
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    Yenilenen Tesla Model 3 test ediliyor

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle Model 3 serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Tesla Model 3 geçtiğimiz yıl dünya genelinde 508 bin adet satarak ilk 10 model arasına girmeyi başardı. Öte yandan analistler, Tesla Model 3'ün bu yılın sonuna kadar ilk 5'e gireceğini düşünüyor.

    Tesla modelleri, düzenli olarak uzaktan yazılım güncellemeleri alsa da tasarımda veya fiziksel herhangi bir şeyde yapılan değişiklikler neredeyse yok denecek kadar az.

    Yenilenen Tesla Model 3 test ediliyor #1

    Tesla Model 3 yenilenecek

    Tesla, üretim maliyetlerini düşmesi ve beş yaşındaki elektrikli sedana yeni bir dokunuş yapmak amacıyla Model 3 için yenilenmiş bir versiyon geliştiriyor.

    Projeye yakın dört kişi, yenilenmiş Tesla Model 3′ün 2023’ün sonlarında geleceğini söylüyor.

    İlk görüntüler geldi

    Tesla, Model 3 elektrikli otomobilinin güncellenmiş versiyonunu test etmeye başladı. Kaliforniya'da çekilen ve daha sonrasında sosyal medyaya sızdırılan fotoğraflar aracın görünüm ve donanım açısından önemli değişikliklere uğrayacağını gösteriyor.

    tesla model 3

    Elektrikli otomobilin üzerindeki kamuflajların sayısı tasarım açısından ciddi yenilikler olacağını gösteriyor. Aracın ön ve arka kısmı, siyah örtülerle gizlenmiş durumda.

    Tesla, Model 3’ün yenilemesinde öncelikli olarak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

    model 3

    model 3


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