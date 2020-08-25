Yenilenen Volkswagen Passat, 2023'te yollarda

Volkswagen'ın en popüler otomobillerinden olan Passat, yenilenen yüzüyle 2023 yılında tekrar yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

YENİLENEN PASSAT HAKKINDA İLK DETAYLAR

Autocar'ın iddialarına göre Volkswagen'in ilk hedefi, bazı pazarlarda hala farklı platformlarda satılan Passat'ı tek bir altyapıda birleştirmek olacak.

Tüm örnekleri MQB platformuna taşınacak aracın Avrupa'daki üretimi de "teknik olarak" Volkswagen tarafından yapılmayacak.

Şu anda Almanya'da bulunan Emden tesisinde üretilen Passat modelleri, yeni nesil ile birlikte Skoda'nın Superb'i de ürettiği Kvasiny fabrikasına taşınacak.

Volkswagen, SUV ve crossover rüzgarına karşı direnmek için modeli büyütmek için kolları sıvadı. Bu sebeple yeni Passat'ın çok daha uzun bir aks aralığı ile geleceği söyleniyor.

Aynı şekilde genişleyecek olan Passat'ın çok daha ferah bir kabine sahip olması sağlanacak.

Kendisinden beklendiği konforun üzerine çıkmayı amaçlayan sedan model, görsel ögelerinin bir kısmını da geçtiğimiz aylarda makyajlanan Arteon'dan alacak.