Yerli araçların üretim maliyeti 5 ayda yüzde 15 arttı

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, yıl başından bu yana otomobillerin vergisiz fiyatlarında yüzde 15 artış yaşandığını açıkladı.

Son aylarda ülkemizde satılan sıfır otomobillerin fiyatları adeta uçuşa geçti. Bu durum, otomobil alımını iyice zorlaştırıyor. Sektör yetkilileri ise pek de olumlu açıklamalar yapmıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'ye konuşan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, yerli araçların üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

Üretim maliyetleri yüzde 15 arttı

Otomotiv sanayinde yaşanan tedarik problemlerine, ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artışlara değinen Eroldu, buna bağlı olarak ilk 5 ayda Türkiye'de otomotiv üretim maliyetlerindeki artışın yaklaşık yüzde 15 olduğunu belirtti.

Tofaş'ın da üst yöneticisi de olan Cengiz Eroldu, "Kendi şirketimden örnek vermem gerekirse, bunun 5 puanı kur artışı. Üzerine yüzde 10'luk ham madde malzeme artışını ekliyoruz. Tabi ki enflasyon etkisi de var. Bunlar araçların vergisiz fiyatlarındaki artışlar.

"Bu yüzden fiyat katlanıyor"

Bir de üstüne ÖTV kalemlerindeki artışları eklemek lazım. O zaman katlanıyor. Buna rağmen herkes; 'Kurlar yüzde 5 artarken niye fiyatlar daha fazla arttı' diye soruyor. Otomotiv sanayi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı, olamaz da. Zaten sonuçta rakamlarımız ortada." şeklinde konuştu.

Doğal gaz ve elektrikte euro cinsinden bile büyük artışlar olduğuna dikkat çeken OSD Başkanı, ham madde tarafında da otomobillerde kullanılan galvaniz kaplamalı saclar, kauçuk, polipropilen, bakır ve alüminyum gibi malzemelerde yıllık periyotta yüzde 100'lerin üzerinde ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Eroldu, lojistik tarafında da yüzde 100'den 600'lere varan maliyet artışları olduğunu dile getirdi.

OSD verilerine göre, ilk dört ayda toplam üretim yüzde 9, otomobil üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azaldı.

Bu dönemde 229 bin 200 adet otomobil üretildi. Buna rağmen tedarik problemlerinin ikinci yarıda iyileşeceği varsayılarak üretimin yıl sonunda yüzde 10-18 arasında yükselmesi bekleniyor.