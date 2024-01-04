Yerli elektrikli otobüsler, Paris'teki olimpiyatlarda sahne alacak TEMSA'nın otobüsleri, 'tarihin en yeşil olimpiyatı ünvanını' almaya hazırlanan Paris 2024'te kullanılacak.

AA

Dünyada en çok takip edilen spor organizasyonun başında gelen Yaz Olimpiyatları, 6 Temmuz-11 Ağustos arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Paris 2024 Olimpiyatları, tarihindeki en çevreci oyunları düzenleme sözü vererek bu hedef doğrultusunda hareket ediyor.

Bu amaçla, seyahat ve konaklama başta olmak üzere, spor tesisleri ve güvenlik gibi pek çok alanda sürdürülebilirlik merkezli bir yaklaşım benimseniyor.

Toplu taşıma elektrikli araçlarla yapılacak

Geçmiş olimpiyatlara göre, karbon emisyonunun en az yüzde 50 azaltılması hedeflenen Paris 2024'te, toplu taşımada da elektrikli araçlar başrolde olacak.

TEMSA ile anlaşma imzalandı

Paris 2024'te görev alacak operatörler bu kapsamda elektrikli araç anlaşmalarını hızlandırırken, bu anlaşmalardan biri de B.E. Green ile TEMSA arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında ilk etapta 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek.

Adana'da üretilecek otobüsler Paris 2024'te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.

12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabilen LD SB E, 63 kişilik yolcu kapasitesine sahip.

210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E'nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Araç yaklaşık 2 saatlik sürede tam şarj kapasitesine ulaşabilirken, dijital gösterge paneli sayesinde sürüşle ilgili tüm bilgiler kolayca takip edilebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)