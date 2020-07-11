Yerli otomobil fabrikası için çevre çalışmaları başladı

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alanda, çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili, 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende tanıtılmıştı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobilin üretimi ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikada yapılacak.

ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alanda, çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Hara bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziden düzenleme çalışmaları da görüntülendi.





Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından; yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.

18 AYDA TAMAMLANACAK

2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak.

İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

SINIRLI SAYIDA KATILIM OLACAK

Temel atma törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.