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Yerli otomobil için geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hız verilen projede hedef belirlendi: Yerli otomobil 2022'de trafikteki yerini alacak.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 14:49
Türkiye’nin ilk yerli otomobili, 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende tanıtılmıştı.
Dünyada büyük yankı uyandıran tanıtımın ardından devam eden çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle aksadı.
FABRİKANIN TEMELİ ATILACAK
Normalleşme döneminin başlamasıyla yerli otomobil çalışmaları da hız kazandı.
Yerli otomobil için fabrikanın temelinin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
2022'DE TRAFİKTE
Türkiye'nin gururu olacak yerli otomobilin trafikteki yerini alacağı tarih ise 2022 olarak hedeflendi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Bursa'da yapılacak fabrika için ÇED raporunun alındığını 2 Haziran'da açıklamıştı.