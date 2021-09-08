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    Yerli otomobil TOGG, 2022'de yollarda olacak

    Yerli otomobil TOGG, 2022'de yollarda olacak

    Bakan Mustafa Varank, merakla beklenen yerli otomobil TOGG'un 2022'de banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.09.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:31
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nda izleyici oldu.

    Burada CNN Türk yayınına konuk olan Bakan Mustafa Varank, yerli otomobil ve yerli vlp aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

    TOGG 2022'DE BANTTAN İNİYOR

    Varank, Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni lige taşıyacak ilk yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini duyurdu.

    Yerli aşı hakkında da bilgi veren Varank, faz-2 sürecinin tamamlandığını ve faz-3 geçileceğini söyledi.

    Mustafa Varank: Yerli otomobil 2022'de banttan inecek VİDEO

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #1

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #2

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #3

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #4

    Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı VİDEO

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #5

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #6

    Yerli otomobil TOGG, 2022 de yollarda olacak #7

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