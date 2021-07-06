Yerli otomobil TOGG, Almanya'nın gündeminde

Türkiye’nin milli gururu yerli otomobili TOGG, Alman devlet televizyonu ZDF'ye konu oldu. Yayınlanan içerikte, Türkiye'nin TOGG ile iddialı bir hedef peşinde olduğu belirtildi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için gün sayıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

TOGG, ALMANYA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Alman devlet televizyonu ZDF'nin resmi internet sitesinde, Jörg Hendrik Brase tarafından yerli otomobil TOGG ile ilgili bir yazı yayınlandı.

Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda, TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak, "TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var."

"TÜRKİYE, OTOMOTİV İHRACAT MERKEZİ"

Türkiye bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler ve artık bu konumsal avantajlarını kendi amaçları için kullanmak istiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI PAZARI FETHETMEK İSTİYOR"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın Alman gazetecilerle bir araya geldiğinde, "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz." sözünü hatırlatan ZDF, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası pazarı fethetmek istediğini söyledi.

ZDF: TÜRKİYE, ALMAN BİRİKİMİNİ KULLANIYOR

ZDF'de kaleme alınan yazında Türkiye'nin, otomobil sektöründe Alman bilgi birikimini de kulandığı söylendi.

27 yıl boyunca Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalışan Gürcan Karakaş'ın TOGG'a geçtiği hatırlatılarak, Karakaş'ın hayalini Türkiye'de gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Ayrıca, baş tasarımcı olarak Mercedes ve Volkswagen için modeller tasarlayan Türk kökenli Alman Murat Günak'ın da TOGG'da işe başladığı hatırlatıldı.

"TÜRKİYE, 100. YILDA GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYOR"

Yayınlanan haberde, iki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında gücünü herkese göstermek istiyor. Türkiye'de geliştirilen elektrikli otomobil de buna bir örnek." denildi.