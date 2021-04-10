Yerli otomobil TOGG'un Gemlik tesisinden canlı yayın başladı

TOGG, Gemlik tesisinde hız kesmeden devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için 7/24 canlı yayın başlattı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

TESİSTEN KESİNTİSİZ CANLI YAYIN

Zaman zaman TOGG'un Twitter hesabı, şimdiye kadar Gemlik tesisinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları bizlerle paylaşıyordu.

Şimdi ise, çalışmaları sürekli takip etmek isteyenler için canlı yayın hizmeti sunuldu. TOGG YouTube hesabından başlatılan canlı yayınla, çalışmalar 7/24 izlenebiliyor.

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Tesisteki üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Şu anda Gemlik tesisindeki şantiyede 900 kişi görev yapıyor. Şantiyedeki çalışan sayısının ilerleyen dönemde 1500'e kadar çıkması bekleniyor.