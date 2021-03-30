Yerli otomobil TOGG'un menzili 500 kilometrenin üzerine çıktı

TOGG'un batarya hücrelerindeki yüzde 25'lik artış, menzilinin 500 kilometrenin üzerine çıkmasını sağladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

BATARYA HÜCRELERİ ARTTI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), batarya konusundaki stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg'den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı.

MENZİLİ 500 KM'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının üçüncü nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi. Böylece TOGG'un sunduğu menzil 500 kilometrenin üzerine çıktı.

Ayrıca yüzde 80'e kadar şarj, 20 dakikanın altına indi. Daha önce yüzde 80'e kadar şarj süresi 30 dakika seviyesindeydi. Otomobilin batarya ömrü ise 1 milyon km'nin üstüne çıktı.

Bir yandan da 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik fabrikasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.