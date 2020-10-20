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    Yerli otomobil TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 10:48
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    Yerli otomobil TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin batarya modülü ve paketinin üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretecileceği belirtildi.

    "ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

    TOGG'un Twitter'dan hesabından, "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz." açıklaması yapıldı.

    Paylaşımda, "Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız." denildi.

    Yerli otomobil TOGG un pilleri de Türkiye de üretilecek #1

    Yerli otomobil TOGG un pilleri de Türkiye de üretilecek #2

    Yerli otomobil TOGG un pilleri de Türkiye de üretilecek #3

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