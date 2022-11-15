Yılbaşı öncesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik bekleniyor

Yılbaşı öncesi ikinci el otomobil piyasasında 'son dakika' hareketliliği bekleniyor. Yetkililer, pazarın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Normal seyreden ikinci el otomobil piyasasının, yılbaşı öncesi hareketlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde, şu sıralar durgunluk hakim.

Son olarak ÖTV indirimi dedikodularına yönelik indirime gidilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, araç alacakların kafalarında soru işareti kalmadı.

İHA'nın haberine göre, araç alacakların yeni yılda fiyatlara artış yapılacağı düşüncesine hakim olduğunu belirten Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var." ifadelerini kullandı.

Şu an Türkiye genelinde ikinci el piyasası normal bir seviyede gittiğini aktaran İsmail Çağlar, "Kötü bir durumda değiliz. 3-5 aydır ÖTV yönünde yapılan indirim dedikoduları çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar alışveriş yapmakta geri durmuştu.

"Hareketlilik artacak"

Son olarak Bakan beyin açıklamaları sonrası, tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var.

Şu anki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

25 yıllık oto galerici Mustafa Şahin ise, ikinci el piyasasının hızlı yükselmesinden dolayı galeri ve ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk yaşandığını kaydetti.

Piyasanın beklemeye girdiğini söyleyen Şahin, "Kredi durumu bunu çok etkiliyor. İnsanlar kredi alamıyorlar. Bu fiyatlara zamanla alışılacak, uyum sağlanacağını düşünüyorum." dedi.