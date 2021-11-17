Yılın en güzel otomobili Audi E-tron GT oldu

Yılın en güzel otomobili Audi E-tron GT oldu

Audi E-tron GT, 70 modelin değerlendirildiği Altın Direksiyon 2021 (Goldenes Lenkrad-Golden Steering Wheel) ödüllerinde "Yılın En Güzel Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Audi'nin yeni elektrikli otomobil modeli E-tron GT, Almanya'da düzenlenen Altın Direksiyon 2021 ödüllerinde (Goldenes Lenkrad-Golden Steering Wheel) ödüllerinde, "Yılın En Güzel Otomobili" seçildi.

E-tron GT'nin özellikle tasarımıyla Audi markasının bu alanda ulaştığı noktayı ve iddiayı vurguladığını söyleyen CEO Markus Duesmann, "Etkileyici performansıyla da elektromobilitenin en duygusal halini sunuyor. Model ayrıca sürdürülebilir konseptiyle bir duruşu da simgeliyor. Bu anlamda E-tron GT bizim öncü modelimiz." dedi.

AUDI'NİN ÖNCÜSÜ

E-tron GT, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli modelleri pazara sunmaya hazırlanan Audi markası için, elektrikli mobilitedeki geleceğinin bir öncüsü olarak kabul ediliyor.

İlk olarak 1976 yılında düzenlenen Altın Direksiyon ödülleri prestijinin yanı sıra aynı zamanda Almanya'nın en eski otomotiv ödüllerinden biri.

Bu yıl 45'inci kez düzenlenen yarışmada, 12 kategoride 70 kadar yeni model değerlendirmeye alındı. "Yılın En Güzel Otomobil"i ödülü, tüm kategorilerde yer alan 70 model arasından ve okurların oylarıyla seçiliyor.



