Yılın ilk çeyreğinde otomotiv üretimi yüzde 3 arttı Yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70 olarak kayıtlara geçti.

AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve ihracat verilerini yayınladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70 adet oldu.

Otomobil üretimi ise yüzde 7'lik artışla 238 bin 274 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle toplam üretim ise 390 bin 925'e ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 1 arttı.

Toplam pazar büyüdü

2024'ün Ocak-Mart aylarında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 307 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 33'lük artışla 233 bin 389 adede ulaştı.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 2, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 3 büyüme yaşandı, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 1'lik düşüş gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki ve hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı yüzde 33 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)