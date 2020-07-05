Yılın ilk yarısında binek otomobil lideri Renault oldu

Renault, bu yılın ilk yarısını 36 bin 305 satış adedi ve yüzde 17.8 pazar payı ile binek otomobil pazarında lider kapattı.

Bursa'daki fabrikada üretilen Renault Clio, Avrupa pazarında geçtiğimiz mayıs ayının en çok satan otomobiller listesinde zirveye oturmuştu.

Yılın ilk yarısına ilişkin bilgileri paylaşan Renault, en çok satan binek otomobil lideri olmayı yine başardı.

Yılın ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda gerçekleştirdiği 37 bin 444 satış adedi ile 14.7 pazar payı elde etti.

Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu.

Renault Grubu ise, aynı dönemde binek otomobil pazarında kaydettiği 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22.6 pay elde etti.

ÜÇ OTOMOBİLDEN İKİSİ CLIO VE MEGANE

Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2’si OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu.

Yeni Clio, şubat ayındaki lansmanından bu yana kısa sürede 10 bin 659 satış adedi kaydetti.

Bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 14 bin 46 adet satış adedi ile Megane Sedan ise 22.1 segment payı elde etti.