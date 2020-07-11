Yılın ilk yarısında en çok satan markalar

Yılın ilk yarısında en çok satan markalar

Türkiye'de bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markalarını sizler için derledik.

Koronavirüs sürecinde oldukça zor durumda kalan otomotiv pazarı, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hareketlendi.

Salgın döneminde düşen satışlar, son aylarda sürekli olarak yükselmeye devam ediyor.

SATIŞLAR YÜZDE 30 ARTTI

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 büyüyerek 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30.2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

OTOMOBİLDE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 36 bin 305 adetle Renault oldu. Bunu 25 bin 212 adetle Fiat ve 18 bin 885 adetle de Volkswagen izledi.

Peugeot, bu dönemde 15 bin 244 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 11 bin 775 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 11 bin 626 adetlik satışla altıncı sırada kendine yer buldu.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Aston Martin, Lamborghini ve Bentley gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Hafif ticari araç kategorisine bakıldığında ise ocak-haziran döneminde 17 bin 989 adetle Ford listenin ilk sırasına yerleşti.

Bunu 14 bin 345 adetle Fiat izledi. Ardından 4 bin 871 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 2 bin 213 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 2 bin 067 adetle beşinci oldu.

TOPLAMDA FIAT LİDER

Bu yılın ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 39 bin 557 adetle ilk sırada yer aldı.





HAZİRANDA YÜZDE 66 BÜYÜME VAR

Yalnızca haziran ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı haziran ayına göre yüzde 66.3 büyüyerek 70 bin 973 adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.4 artışla 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108.7 artarak 13 bin 906 adet olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında en çok otomobil satan marka 12 bin 94 adetle Renault oldu. Ardından 9 bin 231 adetle Fiat ve 3 bin 444 adetle Volkswagen sıralandı.

Hafif ticaride ise haziran ayında 5 bin 280 adetle Fiat ilk sırada yer aldı. Bunu 4 bin 566 adetle Ford ve 1.018 adetle Volkswagen izledi.