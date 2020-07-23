Yılın ilk yarısında LPG'li araçlar tercih edildi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin ilk 6 ayı kapsayan verilerine göre, LPG'li araç satışı 9 binin üzerine çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020'nin ilk 6 ayını kapsayan satış rakamlarını yayınladı.

Raoıra göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 195 bin 144 araç satılırken, 2020 yılının ilk altı ayında 254 bin 68 araç trafiğe çıktı.

Tüketici; vergi dilimi düşük, küçük hacimli A ve C sınıfı araçları tercih ederken, hafif ticari araçların satış rakamları 50 binlere ulaştı.

LPG'Lİ ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

ODD verilerinde bir diğer dikkat çeken detay da tüketicilerin fabrika çıkışlı LPG’li araçları tercih etmesi oldu. Dizel araç satışları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG’li araç satışı, 2020 yılında 9 binlerin üzerine çıktı.

ODD verilerini değerlendiren BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Vergi dilimi düşük A ve C segmenti araçlar, tüm araç satışlarının yüzde 85,7’sini oluşturuyor. 1600 cc ve altı küçük hacimli araçların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 daha fazla tercih edilerek genel paydada yüzde 95’e yaklaşıyor.

"TÜKETİCİLER TASARRUF İSTİYOR"

Fabrika çıkışlı LPG’li araçlara olan talep katlanarak arttı. 9 binlerin üzerine çıkan satış rakamlarının yıl sonunda 2019’a oranla yüzde 40 ila 45 yükselmesini bekliyoruz. Tüm bu veriler tüketicinin 2020 yılında yakıt tasarrufu istediğini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.