Yılın ilk yarısında otomotiv pazarının lideri Fiat oldu

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak geçen yılı bitiren Fiat, bu yılın ilk yarısında da liderliğini sürdürdü.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri fabrikalarını ve satış bayilerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Ancak ülkemizde normalleşme döneminin başlaması ve açıklanan kredi destek paketleri, otomobil pazarını yeniden canlandırdı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, haziranda 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat, pazarın yüzde 20.6'sını oluşturarak ayın lideri oldu.

Haziran ayında 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

İLK YARIYI LİDER KAPATTI

Fiat, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde Egea, Doblo ve Fiorino ile pazardaki talebe hızlı yanıt vermeyi sürdürdü.

6 ayda 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 15.6 pazar payı elde ederek yılın ilk yarısını lider tamamladı.

Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satış performansıyla önemli bir başarıya imza attı.