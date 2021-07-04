Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel verilerine göre, yılın ilk yarısında en çok satan otomobil markaları belli oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 büyüyerek 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

İLK YARIDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

2021'in ilk yarısında en çok satış yapan markalara baktığımızda da ilk üç sıra değişmiyor. Fiat'ın 41 bin 110 adetle liderlik koltuğuna oturduğu listede, Renault 38 bin 278 adetle ikinci sırada yer alıyor. Volkswagen 34 bin 690 adetle üçüncü, Toyota ise 27 bin 590 adetle dördüncü sırada kendine yer buluyor.

FIAT: 41 bin 110

Renault: 38 bin 278

Volkswagen: 34 bin 690

Toyota: 27 bin 590

Skoda: 17 bin 577

Peugeot: 15 bin 767

Hyundai: 15 bin 176

Honda: 14 bin 275

Dacia: 13 bin 843

Opel: 12 bin 786

HAZİRANDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Yalnızca bu yılın haziran ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.

Haziranda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artışla 17 bin 471 olarak belirlendi.

Haziran ayındaki otomobil satışlarına baktığımızda 8 bin 732 adetle Fiat'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Renault 8 bin 365 adetle ikinci sırada, Volkswagen ise 6 bin 617 adetle üçüncü sırada bulunuyor. 2021'in haziran ayında en çok satan 10 marka ise şöyle: