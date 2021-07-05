Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri

Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel verilerine göre, yılın ilk yarısında en çok satan otomobil modellerini ve satış rakamlarını derledik.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 büyüyerek 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

İLK YARIDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

2021 Ocak-Haziran döneminde 29 bin 515 adet satan Fiat Egea, liderliğini sürdürüyor. Öte yandan 24 bin 931 adetle Toyota Corolla'nın ikinci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Clio ve Megane ise sırasıyla 17 bin 907 adet ve 16 bin 311 adet sattı.

Egea: 29 bin 515

Corolla: 24 931

Clio: 17 bin 907

Megane: 16 bin 311

Civic: 12 bin 786

Passat: 12 bin 623

Duster: 9 bin 323

Egea Cross: 9 bin 014

i20: 8 bin 120

Polo: 7 bin 542

HAZİRANDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Yalnızca bu yılın haziran ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.

Haziranda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artışla 17 bin 471 olarak belirlendi.

Haziran ayı özelinde Egea 6 bin 144 adetle lider, Clio 4 bin 706 adetle ikinci, Corolla 4 bin 186 adetle üçüncü sırada yer alıyor. İlk 5'in Türkiye'de üretilen modellerden oluştuğunu gördüğümüz liste şöyle sıralanıyor: