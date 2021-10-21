Yılın Küçük Otomobili ödülü Fiat 500'e verildi

Yeni Fiat 500, bu yıl dördüncü kez düzenlenen News UK Motor Ödülleri kapsamında “Yılın Küçük Otomobili” ödülünü aldı.

İkonik model Fiat 500, geçtiğimiz aylarda 2.5 milyonluk üretim adedine ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Modelin 1957 yılında satışa sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi ise tüm dünyada 6.7 milyona yükselmiş durumda.

Kısa sürede uluslararası pazarlarda kabul gören Fiat'ın ikonik modeli, şimdi de yeni bir ödüle kavuştu.

YILIN KÜÇÜK OTOMOBİLİ

Çok sayıda uluslararası ödül alan ve Avrupa'nın önde gelen elektrikli şehir otomobili olan 500, bu kez de İngiltere’de her otomobilin kendi segmentinde en iyi otomobil seçildiği News UK ödülleri kapsamında “Yılın Küçük Otomobili” ödülüne layık görüldü.

News UK unvanına sahip otomotiv gazetecileri ve tüketiciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Fiat 500’e verilen ödül, otomobilin İngiltere’de aldığı 10’uncu ödül oldu.

Araç, pazara sunulduğu Mart 2020'den beri, Fransız Otomobil Ödülleri’nde “Yeşil Otomobil”, Driving Electric’te “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” seçilen 500, ayrıca Alman “auto motor und sport” dergisi tarafından “2020 En İyi Tasarım” ödülü ile uluslararası “Red Dot Tasarım Ödülleri”nde “En İyi Tasarım Konsepti” ödüllerini aldı.

Yeni Fiat 500, Avrupa’da şehir otomobili segmentinde yaklaşık yüzde 28'lik pazar payı ile en çok satılan ilk otomobil, 12 ülkede şehir otomobili pazarında lider ve İtalya’da tamamen elektrikli araç pazarında en çok satılan otomobil oldu.

Ayrıca otomobil, Avrupa, İsrail ve Brezilya lansmanlarından sonra, ilk küresel, tamamen elektrikli şehir otomobili olma yolunda hızla ilerliyor.

FIAT 500 TEKNİK DETAYLAR

Fiat 500'de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde 20'lik yakıt tasarrufu sağlıyor.

6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, karbondioksit emisyon seviyesinde de yüzde 21'e kadar düşüş sağlıyor.

Fiat 500'ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak enerji üretip yeniden kullanılmak üzere 12 voltluk lityum bataryasında enerji depolanıyor.

Böylelikle 500, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon miktarlarını azaltıp çevreyi gözetiyor.

FIAT 500 DONANIM

Yeni Fiat 500'ün giriş seviyesi olan Cult versiyonda; Led DRL, elektrikli gövde rengi yan aynalar, vintage gösterge, 15 inçlik alaşımlı jantlar ve projeksiyon tipi farlar bulunuyor.

Ayrıca Bluetooth ve USB bağlantısını destekleyen 5 inç dokunmatik ekran, 6 adet hoparlör ve hız sınırlayıcı da Cult versiyonda standart olarak yer alıyor.

Dolcevita versiyonda tüm bunlara ek olarak; cam tavan, ön ve arka tamponda krom detaylar, çamurluk üzerinde 'Dolcevita' logosu bulunuyor. Kabinde ise dokunmatik ekranlı 7 inçlik AndroidAuto/Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli ve otomatik klima, 16 inç alaşımlı jantlar, sis farları ve yağmur-karanlık sensörleri standart olarak sunuluyor.

Kullanıcılar, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor.