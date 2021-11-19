Yılın ticari aracı Renault Kangoo Van oldu

Yeni Renault Kangoo Van, 24 Avrupalı gazeteciden oluşan jüri tarafından 2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçildi

Fransız otomobil üreticisi Renault, bu yılın başlarında tanıttığı yeni Kangoo modelini geçtiğimiz nisan aylarında Avrupa'ya getirmişti.

Şirket ayrıca, geçtiğimiz günlerde tamamen elektrikli 2022 Renault Kangoo Van E-Tech Electric modelini de tanıtmıştı.

YILIN TİCARİ ARACI SEÇİLDİ

Yeni Renault Kangoo Van, 24 Avrupalı gazeteciden oluşan jüri tarafından 2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçildi.

Renault'nun yeni hafif ticari aracı, yeni Mercedes-Benz Citan ile birlikte son 12 ayda pazara sunulan 14 hafif ticari araç arasında en iyi hafif ticari araç olarak kabul edildi.

1,45 metre eşik genişliğine sahip yan kapısı ile Yeni Kangoo Van, pratik ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkarken, yeni araç Renault'nun Maubeuge fabrikasında üretiliyor.

Renault, 1997 yılındaki lansmandan bu yana üç nesil boyunca hem binek hem de ticari olmak üzere dünya genelinde 4,3 milyon Kangoo üretti.

Ana üretim tesisi Maubeuge olan Kangoo; ayrıca Arjantin, Córdoba'daki Santa Isabel fabrikasında da üretildi. Yeni Kangoo Van’ın elektrikli versiyonu 2022’nin ilkbaharında ve uzun versiyonu ise daha sonra gelecek.

ELEKTRİKLİ KANGOO TEKNİK DETAYLAR

Yeni Renault Kangoo Van E-Tech Electric'te 122 beygir güç ve 245 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

Araçtaki 45 kWsa'lik batarya paketi de WLTP'ye göre 300 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. Zemine paralel yerleştirilen bataryanın kargo bölümünü etkilemediği belirtiliyor.

Elektrikli Kangoo'da 11 kW'a kadar AC şarj standart, 22 kW opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca DC hızlı şarj istasyonlarında 80 kW'a kadar şarj mümkün. 11 kW ile batarya yaklaşık 4 saatte yüzde 15'ten yüzde 100 doluma ulaşıyor. Hızlı şarj ise 30 dakikada 170 kilometre menzil kazandırıyor.

Elektrikli Kangoo'nun tasarımı ve sunduğu özellikler, içten yanmalı rakipleriyle hemen hemen aynı. B sütununu ortadan kaldıran ve yanda 1.45 metre yükleme açıklığı sunan özellik bu versiyonda da mevcut.

Öte yandan 3.9 metreküp kargo alanı, 600 kg yük kapasitesi ve 1500 kg çekme kapasitesi de elektrikli Kangoo'nun sunduğu diğer detaylar arasında yer alıyor.