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    Yılın ticari aracı VW ID Buzz Cargo Türkiye'ye geliyor

    Bu yıl 31’incisi düzenlenen Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde ID. Buzz Cargo, rakiplerini geçerek ödüle layık görüldü. Araç, 2024 yılında ülkemizde de satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:35
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    Yılın ticari aracı VW ID Buzz Cargo Türkiye'ye geliyor

    Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

    Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi VolkswagenID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

    Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşuyor.

    Hannover'deki montaj hattında seri üretime giren ID Buzz, bu sonbahar aylarında Avrupa'daki müşterilere teslim edilmeye başlanacak.

    Yılın ticari aracı VW ID Buzz Cargo Türkiye ye geliyor #1

    Yılın ticari aracı ödülünü kazanmıştı

    Bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde ID. Buzz Cargo, büyük ödüle layık görüldü.

    Ödüle layık görülen ID. Buzz ailesinin tamamen yük ve eşya taşımacılığına yönelik ID. Buzz Cargo modeli, 425 km'ye kadar menzil ve 30 dakika gibi bir sürede hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Türkiye'ye geliyor

    ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren de Türkiye yollarında kendini gösterecek.

    Yılın ticari aracı VW ID Buzz Cargo Türkiye ye geliyor #2

    Yılın ticari aracı VW ID Buzz Cargo Türkiye ye geliyor #3


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