Yine zam geldi! Honda Civic Mayıs 2023 fiyat listesi Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarını güncelledi. İşte güncel Honda Civic 2023 fiyatları...

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Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça popüler olsa da son aylarda gelen zamlar, alım gücünü düşürmeye başladı.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde yollara çıkıyor.

Yeni Honda Civic fiyat listesi - Mayıs 2023

2023 Mayıs ayı itibarıyla Honda Civic fiyatlarında, bir önceki aya göre artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda en ucuz Civic fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı.

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance

2022 Aralık: 916 bin TL

2023 Ocak: 954 bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 033 bin TL

2023 Mart: 1 milyon 064 bin TL

2023 Nisan: 1 milyon 096 bin TL

2023 Mayıs: 1 milyon 167 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Aralık: 992 bin TL

2023 Ocak: 1 milyon 33 bin bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 118 bin 500 TL

2023 Mart: 1 milyon 152 bin 500 TL

2023 Nisan: 1 milyon 197 bin 500 TL

2023 Mayıs: 1 milyon 265 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Aralık: 898 bin 500 TL

2023 Ocak: 936 bin TL

2023 Şubat: 1 milyon 013 bin TL

2023 Mart: 1 milyon 043 bin 500 TL

2023 Nisan: 1 milyon 096 bin TL

2023 Mayıs: 1 milyon 167 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

2022 Aralık: 981 bin 500 TL

2023 Ocak: 1 milyon 22 bin bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 106 bin 500 TL

2023 Mart: 1 milyon 140 bin TL

2023 Nisan: 1 milyon 167 bin 500 TL

2023 Mayıs: 1 milyon 265 bin TL