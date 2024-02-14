Yoğun talep var: Fransa, elektrik araç programını durdurdu Fransa, sübvansiyonlu elektrikli araç kiralama programını yoğun talebin ardından durdurmak zorunda kaldı. Program ile düşük gelirli kişilerin elektrikli araçlara erişebilmesi hedefleniyordu.

ensonhaber.com

Fransız hükümeti, düşük gelirli bireylerin elektrikli araç kiralama olanaklarını artırmak amacıyla başlatılan sübvansiyon programını, aşırı talep nedeniyle yılın geri kalanı için durdurduğunu duyurdu.

Bu program çerçevesinde, yıllık geliri 15 bin 400 eurodan az olan bireylere 2024 başından itibaren aylık 100 ila 150 euro arasında elektrikli araç kiralama imkanı sunulmuştu.

Ancak programın beklenenden daha yoğun bir talep alması nedeniyle hükümet programı geçici olarak askıya aldı.

Hükümet bu yıl program kapsamında 20 bin kiralama hizmeti sunmak için 1.5 milyar euro büyüklüğünde bütçe ayırmıştı.

Fakat beklentilerin çok üzerinde talep olması nedeniyle yetkililer, bu yıl için bu sayıyı 50 bine çıkardıklarını ve programın gelecek yıl yeniden uygulanacağını açıkladı.

Satın almak isteyenlere destek

Hükümet ayrıca daha çok elektrikli araç kullanılması için otomobil satın alacak kişilere 5 bin ile 7 bin euro arasında nakit desteği sağlama teklifinde bulunuyor. Bu da yıllık bazda toplam 1 milyar euroya denk geliyor.

Programa dahil edilen modeller arasında Stellantis'in 24 farklı modeli ve Fransız şirket Renault'nun beş modeli yer alıyor.

Çinli markaların ürettiği araçların programa dahil edilmemesi dikkat çekti.