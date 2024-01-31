Yüksek fiyatlar, yetersiz şarj ağı: Almanya'da elektrikli satışları düşecek Enflasyon, yüksek araba fiyatları ve vasatın altında şarj altyapısı, Almanya'da elektrikli araç talebi üzerinde baskı yaratıyor.

ensonhaber.com

Elektrikli araç pazarındaki çöküş sinyallerinin yayılmasıyla birlikte, Almanya'da elektrikli araç satışlarının sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor.

VDA lobisi, sübvansiyon kesintilerinin talebe bağlı olarak artması nedeniyle tamamen aküyle çalışan araba sevkiyatının bu yıl yüzde 14 düşüşle 451 bin adede düşmesini bekliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı, elektrikli araçların benimsenmesinin ana itici güçlerinden biri oldu.

Ancak enflasyon, yüksek otomobil fiyatları ve ortalamanın altında şarj altyapısı talebi baskılıyor.

Bazı modeller şimdiden ertelendi

Bazı üreticiler yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesini erteledi ve kiralama firmaları da filoları için alımları kısıyor.

Volkswagen ve Renault, bu hafta yavaşlayan talep ve ilk halka arzlara yönelik acımasız pazar nedeniyle caydırıcı bir şekilde elektrikli araç işlerindeki hisselerini satma planlarından vazgeçti.

Almanya 2023'te 524 binden fazla tamamen elektrikli otomobil sattı; bu, Avrupa'daki diğer tüm pazarlardan daha fazla.

Bu yıl öngörülen düşüş, Almanya'da tamamen elektrikle çalışan otomobillerin payının 2023'teki yüzde 18'den yüzde 16'ya düşeceği anlamına geliyor.