Yüksek fiyatlara rağmen otomobillere talep fazla

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, talebin hala yüksek olduğunu söyledi.

2022'nin ilk yarısında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. Sektördeki güncel gelişmeler ışığında pazarı değerlendiren ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, talebin hala fazla olduğunu söyledi.

"Yüksek fiyata rağmen talep fazla"

Kurların yanı sıra vergi kaynaklı çarpan etkisiyle fiyat istikrarındaki sıkıntıların sürdüğünü belirten Bozkurt, "Birkaç yıl öncesine göre otomobil fiyatları şaşırtıcı boyuta gelmesine rağmen markadan markaya değişiklik olsa da yüksek taleple birlikte otomobil alımlarında bekleme süreleriyle karşı karşıyayız.

"Sıkıntılar devam edecek"

Bu da bize otomobilin, yani mobil olmanın gerçekten bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bazı markaların bazı modellerinde aydan aya rahatlamalar olsa da sektör genelinde sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor, çünkü herkesin mobil olma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ÖTV sistemindeki değişikliğin önemine de işaret eden Bozkurt, "ÖTV olmasa bugün Türkiye'de pazar 2 milyon adedi geçerdi, fakat ÖTV'den gelecek gelire de ihtiyaç var, yetkililer bu dengeyi korumaya çalışıyor.

Bütün çevreci hamleleri destekleyecek düzenlemeleri biz de destekliyoruz. Elektrikli araç ÖTV düzenlemesine bu bakış açışıyla yaklaşıyoruz.

Fakat, mevcut ÖTV sistemi bugünü yansıtmıyor. Artık motor hacmi diye bir kavram konuşulmaz hale geldi, kullanıcının maliyeti yüksek elektrikli araç teknolojilerine erişmesini sağlayacak düzenlemeler gerekli." dedi.