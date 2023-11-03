Yükseliş sonlandı: Tesla'nın Çin satışları düşmeye başladı! Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre Tesla'nın Çin'deki ürettiği araçların satışları ekim ayında düşüş gösterdi.

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Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesla'nın Çin satışları düşmeye başladı

Tesla'nın Çin üretimi araçlarının satış rakamları düşüşe geçti. Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, Tesla'nın Çin'deki ürettiği araçların satışları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında düşüşle 72 bin 115 adet oldu.

Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçların satışları geçen yılın aynı dönemine göre ekim ayında yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

Tesla'nın Çinli rakibi BYD ise ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 38,4 artışla 301 bin 095 binek araç teslim etti.

Tesla'nın Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik, Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Sanayi zincirinde yerlilik oranı yüzde 95 olan fabrikadaki çalışanların yüzde 99'unu Çin vatandaşları oluşturuyor.