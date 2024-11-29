Yüzde 10'luk ÖTV diliminde: İşte yeni Kia EV3 Türkiye fiyatı

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Mayıs ayında tanıtılan ve Türkiye'ye gelişi eylül ayında duyurulan Kia EV3, sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı.

Lansman ile birlikte aracın dikkat çekici özellikleri ve rekabetçi fiyatları da ortaya çıktı. Yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer almasıyla avantaj sağlayan EV3, elektrikli araç almak isteyenler için cazip bir seçenek haline geliyor.

4 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ

Kia EV3, Türkiye'de 4 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor: Elegance Standard Range, Elegance Long Range, Prestige Long Range ve GT-Line Long Range.

Her bir donanım seviyesi 150 kW otomatik şanzıman ile geliyor. Standart menzil 436 km olarak açıklanırken, uzun menzil seçeneği ise 772 km'ye kadar çıkabiliyor.

KIA EV3 FİYAT LİSTESİ

Kia EV3 Elegance Standard Range: 1.490.500 TL

Kia EV3 Elegance Long Range: 1.640.500 TL

Kia EV3 Prestige Long Range: 1.820.500 TL

Kia EV3 GT-Line Long Range: 1.920.500 TL

KIA EV3'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Kia EV3, modern tasarımı, geniş iç mekanı ve ileri teknolojisiyle öne çıkıyor. Araçta 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 5,3 inçlik klima kontrol ünitesi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi özellikler bulunuyor. EV3 ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj edilebiliyor.