Yüzde 766 artış: Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i "elektrikli" oldu Türkiye'de geçen ay trafiğe kaydı yapılan her 9 otomobilden 1'i "elektrikli" araçlardan oluştu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ekimde trafiğe 75 bin 494 otomobilin kaydı yapıldı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un satışa sunulduğu bu yıl, trafiğe kaydedilen elektrikli otomobillerin sayısındaki artış dikkati çekti.

Yüzde 766 artış

Geçen yıl ekimde trafiğe 963 elektrikli otomobilin kaydı yapılmıştı. Bu yılın aynı ayında ise yüzde 766 artışla sayı 8 bin 340'a ulaştı.

Aynı dönemde elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı da yüzde 2,2'den yüzde 11'e çıktı. Böylece, trafiğe kaydedilen her 9 otomobilden 1'i elektriklilerden oluştu.

10 aylık veriler

Ocak-ekim dönemi verilerine bakıldığında ise geçen yıl 5 bin 522 elektrikli otomobilin kaydedildiği görülürken bu yılın 10 ayında yüzde 716 artışla 45 bin 50 elektrikli otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı hesaplandı.

Geçen yıl 10 aylık dönemde elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı yüzde 1,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9'a yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)