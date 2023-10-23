Yüzde 93 artış! Trafiğe eylülde 198 binden fazla aracın kaydı yapıldı Trafiğe eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 467 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 196 bin 273 yükselmiş oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 93,9 artarak 198 bin 740 oldu.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 4,6 azalışla 2 bin 467 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı eylülde 196 bin 273 arttı.

En çok motosiklet kaydı yapıldı

Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,9 artışla 28 milyon 183 bin 745'e çıktı.

Bu taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde 73 bin 684 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 12,1 ile Renault, yüzde 8,9 ile Fiat, yüzde 7,6 ile Volkswagen oldu.

Ocak-eylül döneminde 1 milyon 723 bin 953 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 artış gerçekleşti.

Yakıt tipi sıralaması

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 66,3'ü benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 9'u hibrit, yüzde 5,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araçlar oldu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bin 44 otomobilin ise yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli olduğu görüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)