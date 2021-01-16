Yüzde yüz elektrikli Citroen Berlingo tanıtıldı

Citroen, hafif ticari aracı Berlingo'nun yüzde yüz elektrikle çalışan bir versiyonunu görücüye çıkardı.

Fransız otomotiv üreticisi Citroën, hafif ticari aracı Berlingo'nun elektrikli versiyonu e-Berlingo Van'ı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, e-Berlingo Van isimli araç 50kWh kapasiteli lityum-iyon batarya ile sürüş koşullarına bağlı olarak 275 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Citroen e-Berlingo Van, Groupe PSA’nın e-CMP platformu üzerine yükseliyor. Aracın, elektrikli sürüş menzilini en üst seviyeye çıkartmak için fren veya yavaşlama anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğü belirtilirken, bataryaların koltukların ve yükleme zemininin altında gizlenerek aracın iç hacmi ile kargo alanına etki etmediği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre aracın 4,4 m3'e kadar kargo alanı, 800 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi bulunuyor.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Standart şarj soketinden 30 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi sağlayan aracın sürüş koşullarına ve sürüş moduna bağlı olarak güç üretimini ayarlayan 100 kW/136 beygir güce ve 260 Nm torka sahip bir elektromotoru bulunuyor.

Citroen e-Berlingo Van tercih edilen sürüş moduna bağlı olarak 130 km/s hıza ulaşabiliyor.

Araçta, 8 yıl veya 160 bin km (bu garanti süresinin sonunda yüzde 70 batarya kapasitesi ile) garanti süresi sunuluyor. Bir yıl veya 20 bin km sonra ve ardından her iki yıl veya 40 bin km sonra gerçekleştirilen bakım sonrasında bir batarya kapasite belgesi düzenleniyor.



