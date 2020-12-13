ZES şarj istasyonları 81 ilde kullanıma hazır

420’den fazla konumda ve 710’dan fazla araca aynı anda hizmet veren ZES, artık 81 ilde kullanılabiliyor.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, gelecekte tamamen benzinli ve dizel araçların yerini alacak.

Bu otomobillerin sayısının her geçen gün artması, beraberinde şarj istasyonu ihtiyacını da doğuruyor.

Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla şarj istasyonları açmaya devam ediyor.

81 İLDE KULLANIMA HAZIR

Yaptığı son yatırımlarla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu ağını 81 ile yayan ZES, 420’den fazla konumda ve 710’dan fazla araca aynı anda hizmet verebiliyor.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Enerji sektörü, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon kulvarında hızla ilerlerken iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini de hızla benimseyerek hayata geçiriyor. Elektrikli araçlar, özellikle şehirlerdeki karbon salımını azaltmak için bu alandaki en büyük adımlardan biri olacak.

Bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve Zorlu Enerji olarak hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ZES markamızla, elektrikli otomobillerin ülkemizdeki devinimini hızlandırmayı ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda, bugün 81 ilin tamamını elektrikli otomobil şarj istasyonu ile donatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.