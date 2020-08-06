Dolar
7.0721
0.3903%
Euro
8.4552
0.9371%
Altın
2049.41
0.5475%
Borsa
1091.8
0%
G. Altın
464.925
0.6797%
Bitcoin
82459.77
0.6324%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    ZES, ülkemizde 100 yeni elektrikli şarj istasyonu açtı

    ZES, 266 lokasyonda açtığı 100 yeni istasyonla bugün toplam 56 şehirde hizmet verdiğini duyurdu.
    • AA
    • 06.08.2020 - 08:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ZES, ülkemizde 100 yeni elektrikli şarj istasyonu açtı

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, gelecekte tamamen benzinli ve dizel araçların yerini alacak.

    Bu otomobillerin sayısının her geçen gün artması, beraberinde şarj istasyonu ihtiyacını da doğuruyor.

    Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla şarj istasyonları açmaya devam ediyor.

    100 YENİ İSTASYON DAHA AÇILDI

    Yapılan açıklamaya göre, son yatırımlarla birlikte 56 şehirde ZES elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunurken, toplamda 266 lokasyona ve 455 soket sayısına ulaşılmış durumda.

    ZES

    Ayrıca, 17 yeni şehirde daha şarj istasyonu kuracak olan şirket, bu şehirler arasında bulunan Amasya, Bartın, Bingöl, Burdur, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde ve Şanlıurfa şehirlerinde ise ilk halka açık elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu gerçekleştirilmiş oldu.

    Görüş Bildir