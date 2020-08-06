ZES, ülkemizde 100 yeni elektrikli şarj istasyonu açtı

ZES, 266 lokasyonda açtığı 100 yeni istasyonla bugün toplam 56 şehirde hizmet verdiğini duyurdu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, gelecekte tamamen benzinli ve dizel araçların yerini alacak.

Bu otomobillerin sayısının her geçen gün artması, beraberinde şarj istasyonu ihtiyacını da doğuruyor.

Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla şarj istasyonları açmaya devam ediyor.

100 YENİ İSTASYON DAHA AÇILDI

Yapılan açıklamaya göre, son yatırımlarla birlikte 56 şehirde ZES elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunurken, toplamda 266 lokasyona ve 455 soket sayısına ulaşılmış durumda.

Ayrıca, 17 yeni şehirde daha şarj istasyonu kuracak olan şirket, bu şehirler arasında bulunan Amasya, Bartın, Bingöl, Burdur, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde ve Şanlıurfa şehirlerinde ise ilk halka açık elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu gerçekleştirilmiş oldu.