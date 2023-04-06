Zirve şaşırtmadı! İşte dünyanın en değerli 10 otomobil markası Brand Finance tarafından yayınlanan bir rapora göre, marka değeri bakımından dünyanın en değerli otomobil şirketleri belli oldu.

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Önde gelen marka değerleme danışmanlığı Brand Finance, her yıl en büyük 5.000 markayı teste tabi tutuyor ve 100'ün üzerinde rapor yayınlayarak tüm sektörler ve ülkelerde markaları sıralıyor.

Her yıl düzenlenen Brand Finance Otomotiv Endüstrisi 2023 sıralamasında, dünyanın en değerli ve güçlü otomotiv markaları yer aldı.

Önde gelen marka değerleme danışmanlığı Brand Finance'in verilerine göre Tesla, marka değerini yüzde 44 artarak 66,2 milyar dolarla listenin zirvesine yerleşti.

Tesla bir ilki başardı

Bu, Tesla'yı ilk kez dünyanın en değerli otomobil markası yapıyor ve ilk kez içten yanmalı motor üretmeyen bir marka dünya sıralamasında birinci oldu.

Tesla markası, şu anda pandemi öncesi değerinin beş katından fazla değere sahip ve geçen yılın lideri Toyota'yı ve ikincisi Mercedes-Benz'i geride bıraktı.

Brand Finance Değerleme Direktörü Alex Haigh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Marka değerindeki bu büyüme, tüketicilerin markayı daha fazla tanıdığını ve değer verdiğini gösterdiği için Tesla için olumlu bir işaret, bu da potansiyel olarak gelecekte satışların ve gelirin artmasına yol açabilir.



Otomotiv endüstrisi son derece rekabetçidir, bu nedenle Tesla'nın marka değerinde bu büyüme düzeyine ulaşması kayda değer bir başarı ve Tesla markasının değerinin bir kanıtıdır. Tesla, uzun vadeli marka gücü oluşturmak için şimdi bu ilerlemeyi korumak için çalışmalı.

Listenin ikinci sırasında ise 58,8 milyar dolar ile pozisyonunu koruyan Mercedes-Benz yer alıyor. Toyota ise 52,5 milyar dolar ile birinci sıradan üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

En değerli 10 otomobil markası

Brand Finance raporuna göre, dünyanın en değerli 10 otomobil markası şu şekilde:

Tesla - 66,2 milyar dolar

Mercedes-Benz - 58,8 milyar dolar

Toyota - 52,5 milyar dolar

BMW - 40,4 milyar dolar

Porsche - 36,8 milyar dolar

Volkswagen - 34 milyar dolar

Honda - 24,2 milyar dolar

Ford - 22,3 milyar dolar

Hyundai - 15.9 milyar dolar

Audi - 13,9 milyar dolar