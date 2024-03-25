Zirvede yaşlı araçlar var: İşte Türkiye'de en çok kullanılan 10 otomobil Türkiye’de en çok kullanılan araba modelleri belli oldu. Genellikle 20 yaş ve üstü modellerin popüler olması dikkat çekti.

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Son zamanlarda ülkemizde otomobil satışları sürekli olarak artmaya başladı. En çok satılan modellerin başında ise Fiat Egea var.

Ancak şimdi sizlerle paylaşacağımız liste, ülkemizde en çok yollarda olan 10 modeli kapsıyor.

En çok yaşlı araçlar kullanılıyor

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin hazırladığı listeye göre, Türkiye'de en çok 20 yaşından büyük araçlar tercih ediliyor.

85 milyon 279 bin 553 kişilik Türkiye nüfusunun, resmi olarak trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyon 221 bin olarak açıklandı. Bu araçların yüzde 28'i ise 21 yaşın üzerinde.

15 milyonluk araç havuzunun yaş ortalaması ise 14,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de en çok kullanılan 10 otomobil

Paylaşılan listeye göre, günümüzde Türkiye'de en çok kullanılan 10 otomobil şu şekilde:

Tofaş Şahin/Doğan/Kartal - 820 bin 962

Toyota Corolla 628 bin 137

Renault R12-Toros - 553 bin 164

Renault Megane - 538 bin 121

Renault Clio - 535 bin 718

Fiat Egea - 510 bin 676

Opel Astra - 448 bin 849

Ford Focus - 398 bin 781

Renault Symbol - 381 bin 708

Renault R9-Broadway - 351 bin 183