Zoox, geleceğin sürücüsüz taksisini tanıttı

Zoox geleceğin otonom aracını görücüye çıkardı. Şimdiye kadar gördüğümüz araçlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip model, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobiller ile birlikte daha da popüler hale gelen sürücüsüz araçlar, birçok şirketin dikkatini çekmeye başladı.

Bu şirketlerden biri olan Amazon, geçtiğimiz haziran ayında 2014 yılında kurulan ABD'li otonom araç girişim şirketi Zoox'u, 1 milyar dolardan fazla bir ödeme yaparak bünyesine katmıştı.

Amazon'un söz konusu satın alma duyurusunu Twitter hesabından paylaşan Musk, "Jeff Bezos bir kopyacı" notunu düşerek, Amazon'un kurucusu Bezos'un kendisini taklit ettiğini dile getirmişti.

YENİ ELEKTRİKLİ ARACINI TANITTI

Zoox, Amazon tarafından satın alındıktan sonra ilk tam işlevsel, elektrikli otonom aracını tanıttı. Kalabalık şehirlerde sürücüsüz taksi hizmeti verecek yeni araç tek şarj ile 16 saat çalışabiliyor.





Küçük bir dolmuşu andıran tasarımıyla birlikte model, içerisinde dört yolcuya kadar hizmet verebiliyor ve içerisinde direksiyon yer almıyor. Bunun dışında yeni sürücüsüz taksi,121 km/s hıza ulaşabiliyor.

Zoox'un sürücüsüz modelinde 133 kWh'lik bir pil yer alıyor ve pil, piyasadaki en büyük batarya kapasitelerinden bir tanesi.

Bunların dışında Zoox otonom taksi, normal araçlarda bulunmayan 100 güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Her ayrı koltuk için hava yastığı sunan model, tüm kör noktaları neredeyse tamamen ortadan kaldıran 270 derecelik görüş açısına sahip kamera sistemini de bünyesinde barındırıyor.

TEST EDİLİYOR

Zoox CEO'su Aicha Evans, "İşleyen ve sürüş aracımızı ortaya çıkarmak, şirketimizin tarihinde heyecan verici bir kilometre taşıdır ve otonom hizmeti sunma yolculuğumuzda önemli bir adımdır." dedi. Z

Zoox sürücüsüz taksi, şu anda Las Vegas, San Francisco ve Foster City'de test ediliyor.



