Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Haber Merkezi

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Bu kış 1 Aralık 2022'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Karlı ve buzlu yollarda dikkat edilmesi gerekenler

Karlı koşullarda araç kullanırken takip mesafesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fren mesafelerinin uzayabileceğini ve her an beklenmedik bir durum olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bu açıdan, normal koşullardakinden daha uzak, güvenli bir takip mesafesi çok önemli.

Karlı ve buzlu yol koşullarında araç kullanırken ani direksiyon, fren ve gaz hareketlerinden kaçınmamız gerekiyor. Bir kayma durumunda frene çok sert asılmak, kaymayı artıracaktır.

Her zaman kontrollü ve düşük hızla, güvenli takip mesafesi ile seyredip, fren gerektiğinde küçük küçük dokunuşlarda kontrollü bir yavaşlama sağlayabiliriz.

Gözden Kaçmasın Kış lastiği kullanım önerileri Haberin Detayları

Kar ve buz, yol koşullarında dramatik değişimlere neden olur. Bu doğrultuda, her gün geçtiğimiz bir rampayı inip çıkarken bile ezbere hareket etmemek, yolun ve yoldaki araçların durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Kış şartlarında zor duruma düşen araç görüntülerine en çok rampalarda rastlarız.

Aracın görüş mesafesini sağlamak için cam buğu çözücü, antifrizli silecek suyu olup olmadığını kontrol edin. Sürüş esnasında camdaki buğu veya silinemeyen cam önünüzü görmenize engel olarak kaza yapmanıza yol açabilir.