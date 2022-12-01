Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı

Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün başladı. Kurala uymayanlara, bin 152 TL para cezası kesilecek.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması bugün resmen başladı.

Uygulama 4 ay sürecek ve 1 Nisan 2023'te sona erecek. Kurala uymayanlara, bin 152 TL para cezası kesilecek.

Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil, tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Karlı ve buzlu yollarda dikkat edilmesi gerekenler

Karlı koşullarda araç kullanırken takip mesafesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fren mesafelerinin uzayabileceğini ve her an beklenmedik bir durum olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bu açıdan, normal koşullardakinden daha uzak, güvenli bir takip mesafesi çok önemli.

Karlı ve buzlu yol koşullarında araç kullanırken ani direksiyon, fren ve gaz hareketlerinden kaçınmamız gerekiyor. Bir kayma durumunda frene çok sert asılmak, kaymayı artıracaktır.

Her zaman kontrollü ve düşük hızla, güvenli takip mesafesi ile seyredip, fren gerektiğinde küçük küçük dokunuşlarda kontrollü bir yavaşlama sağlayabiliriz.

Kar ve buz, yol koşullarında dramatik değişimlere neden olur. Bu doğrultuda, her gün geçtiğimiz bir rampayı inip çıkarken bile ezbere hareket etmemek, yolun ve yoldaki araçların durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Kış şartlarında zor duruma düşen araç görüntülerine en çok rampalarda rastlarız.

Aracın görüş mesafesini sağlamak için cam buğu çözücü, antifrizli silecek suyu olup olmadığını kontrol edin. Sürüş esnasında camdaki buğu veya silinemeyen cam önünüzü görmenize engel olarak kaza yapmanıza yol açabilir.