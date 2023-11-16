Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi hareketlilik başladı Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi hava sıcaklıklarının düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik devam ediyor.

İHA

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Henüz kış lastiğine geçmeyen sürücüler ise lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor.

Uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi ve araçların kışlık bakımları yaptırmak için oto bakım ve lastikçilere gelmeye başladı.

Kış lastiği hakkında bilgi ve önemine vurgu yapan lastik onarım, değişim ve araç bakım işletme müdürü Naci Küçükkaya, şunları söyledi:

Kış lastiği yolcu ve yük taşıyan araçlarımızın 1 Aralık itibarıyla taktırması zorunlu olan can ve mal güvenliklerini sağlamak amaçlı üretilmiş ekipmandır.



Kış lastiği taktırdığınızda hava 7 derecenin altına düştüğü zaman ıslak, kuru ve karlı zeminde araçlarımıza ekstra yol tutuşu sağlayarak, canımızı ve malımızı güvenli bir şekilde sürüş yapmamızı sağlıyor.

Nelere dikkat edilmeli

Kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan ve kış lastik fiyatlarından bahseden Küçükkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kış lastiği alırken aracımızın ebadına, yük ve hız endeksine ve lastik üretim tarihine mutlaka dikkat etmeliyiz. Kış lastik fiyatları türüne ve ebadına göre değişerek, bin 300 TL’den başlayarak 7 bin civarına kadar lastik bulunmaktadır.

Öte yandan lastik onarım, değişim ve araç bakım işletme müdürü Naci Küçükkaya, Uşak’ta havaların soğuması sebebiyle yolcu ve yük taşımayan normal binek araç sahiplerinde duyarlı davranarak kış lastiği ve kış bakımı için antifriz, araç yağ bakımı ve araç alt takımların kontrol ettirmek için işletmelerine gelerek kış lastiği ve kış bakımlarını yaptıklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)