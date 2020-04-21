Otomobildeki kız arkadaşına şiddet uyguladı

8 ilde Kültür ve Turiz Müdürü değişirken, 9 ilde ise Orman Bölge Müdürü görevden alındı.

44 yaşına giren Ali Atay için eşi Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak

"Bu yaz herkes tüm önlemlere birebir devam edecek" diyen Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, geçen yaz gibi bir yaz olmayacağını söyledi.