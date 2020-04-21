Ankara'nın Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift, uzun süre sözlü olarak tartıştı.
Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı.
TEKMELER SAVURDU
Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, adama müdahale etmek istedi.
Otomobildeki kız arkadaşına şiddet uyguladı ViDEO
POLİSE HABER VERİLİNCE, OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
O esnada şahıs, kendine müdahale etmek isteyenlere de tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince, çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.