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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı

İstanbul Ümraniye'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA |
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı

 

8 Nisan'da Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAVAYA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı ViDEO

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken,  arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı

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