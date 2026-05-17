Otomobillerden sonra tekneler de 'hurda teşviki' istedi

Trafikte belirli bir şaş üzerinde olan araçların "hurda teşvik" talebi bu kez de deniz araçları sahiplerinden geldi.

25 yaş üstü gulet ve günübirlik tekneler de hurda teşviki taleplerini dile getirdi.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Koster Teşviki" olarak bilinen uygulamanın gulet ve günübirlik gezi teknelerini de kapsayacak şekilde esnetilmesinin turizm kentlerine katma değer sağlayabileceğini söyledi.

"GÜNÜBİRLİK TEKNELER DE BALIKÇILARA SUNULAN TEŞVİKTEN YARARLANMALI"

Günübirlik teknelerin aynı balıkçı ve armatörlere sunulan devlet teşvikinden yararlanması gerektiğini söyleyen Ünlü, hem deniz turizm, hem yat turizmi için, hem de can ve mal emniyeti için bu konunun önemli olduğuna işaret etti.

İzzet Ünlü, devletin deniz turizmi ve ticaret filosunun gençleşmesi adına hayata geçirdiği mevcut destek mekanizmaları bulunduğunu belirterek ekonomik ömrünü tamamlamış Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesinin desteklendiğini hatırlattı.

"TURİZME KATMA DEĞER SAĞLAYACAK"

Güncel düzenlemelere göre, hurdaya verilecek gemiler için tonaj sınırlarının genişletildiğini ve teşvik ödemelerinin hurda bedelinin 1,5 katına, hibrit veya çevreci enerji sistemleri kullanılması halinde 2,5 katına kadar çıkarıldığını belirten Ünlü, "Bu yönetmelik, mevcut haliyle daha çok ticaret gemileri ve kosterleri kapsamaktadır. Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bu yönetmeliğin veya benzeri bir ÖTV/vergi muafiyeti programının gulet ve günübirlik gezi teknelerini de kapsayacak şekilde esnetilmesi, doğrudan Antalya gibi turizm merkezlerine katma değer sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.