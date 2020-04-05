Otomotiv sektörünün ihracatı martta yüzde 28,5 azaldı

Otomotiv ihracatı her zaman Türkiye'nin lokomotif sektörü olmaya devam etse de koronavirüsün küresel ekonomiye olan olumsuz etkisi ile Türkiye'nin ihracat rakamlarına da gerileme olarak yansıdı.

MARTTAKİ DÜŞÜŞLE BİRLİKTE İLK ÇEYREKTEKİ İHRACAT YÜZDE 10 GERİLEMİŞ OLDU

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirince, sektörün ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmış oldu.

OTOMOTİV ENDÜSTİRİSİ İHRACAT LİDERİ OLMAYI SÜRDÜRDÜ

Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 33 AZALDI

Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BİNEK OTOMOBİLDE EN ÖNEMLİ PAZARDA YÜZDE 49 DÜŞÜŞ

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 49, İtalya'ya yüzde 75, İsrail'e yüzde 47, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 24 düşüş yaşanırken, Belçika'ya yüzde 24, Mısır'a yüzde 118, ABD'ye yüzde 33 artış kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda İtalya'ya yüzde 50, Almanya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 49, Fransa'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 54 ihracat düşüşü, Slovenya'ya ise yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.

ARTIŞLAR DA YAŞANMADI DEĞİL

Slovenya'ya yüzde 14, Mısır'a yüzde 51 artış yaşandı. Slovenya'ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda, Mısır'a ise binek otomobillerde kaydedilen artışlar ihracata katkı yaptı.

Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 31 düşüşle 1 milyar 518 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, endüstri ihracatından yüzde 73,6 pay aldı.