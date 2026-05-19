Otoyol inşaatı yaparken 2 bin 200 yıllık altın hazinesi buldular

Çekya’nın Hradec Kralove kenti yakınlarında yürütülen otoyol inşaatı çalışmaları sırasında, yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine ait dev bir Kelt yerleşimi keşfedildi. Uzmanlar, 25 hektarlık alanı kaplayan bölgeyi Orta Avrupa’daki en önemli arkeolojik keşiflerden biri olarak değerlendiriyor.

Otoyol çalışmaları tarihi keşfe dönüştü

Kazılar, yeni otoyol projesi kapsamında başlatıldı. Arkeolog Matous Holas, ilk incelemelerden itibaren bölgedeki buluntuların sıra dışı olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Uzmanlara göre Demir Çağı’na ait yerleşim alanları genellikle 1 hektar büyüklüğünde olurken, keşfedilen bu bölgenin yaklaşık 25 hektara yayılması dikkat çekti.

13 binden fazla tarihi eser çıkarıldı

İki yıl süren kazı çalışmalarında bölgeden 13 binden fazla materyal torbası çıkarıldı. Buluntular arasında altın ve gümüş sikkeler, broşlar, cam boncuklar, aynalar ve Baltık kehribarından yapılmış süs eşyaları yer aldı.

Ayrıca gelişmiş tekniklerle üretildiği belirtilen lüks seramikler ve metal kaplar da gün yüzüne çıkarıldı.

Ticaret merkezi olduğu düşünülüyor

Arkeologlar, yerleşimde herhangi bir savunma duvarı veya tahkimat bulunmamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu durumun, bölgenin askeri amaçlardan çok ticarete odaklanan bir merkez olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Uzmanlara göre yerleşim, Kuzey Denizi ile Akdeniz’i birbirine bağlayan tarihi “Kehribar Yolu” üzerinde önemli bir durak olarak kullanılıyordu. Bölgede işlenen ham maddelerin daha sonra Avrupa’nın güneyine gönderildiği düşünülüyor.

Gizemini koruyor

La Tène dönemine ait olduğu belirlenen yerleşimin, M.Ö. 1. yüzyılda aniden boşaltıldığı tespit edildi. Ancak bölgede yangın, savaş, silah stoğu veya toplu mezar gibi herhangi bir şiddet izine rastlanmadı.

Bilim insanları, yerleşimin neden terk edildiğine dair kesin bir sonuca ulaşamazken, ekonomik kriz veya çevresel değişim ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan bölgede hangi Kelt kabilesinin yaşadığına dair yazılı bir belge ya da mezarlık bulunamadığı için araştırmalar sürüyor.