Otoyol ve köprü ücretleri 2026: İşte yeni fiyatlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, işletmesi Kamu-Özel İş Birliği modeliyle yürütülen köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerinde güncellemeye gittiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, araç sınıflarına göre tekrar belirlenen yeni ücret tarifesi, 30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece yarısı, yani saat 00.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme kapsamında, sürücülerin en çok merak ettiği noktalardan biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü için de KDV dahil yeni geçiş fiyatları belirlenmiş oldu.

İşte güncel fiyatlar:

1915 Çanakkale Köprüsü Ücret Tarifesi

1.Sınıf Araçlar: 1.170,00 TL

2.Sınıf Araçlar: 1.465,00 TL

3.Sınıf Araçlar: 2.635,00 TL

4.Sınıf Araçlar: 2.925,00 TL

5.Sınıf Araçlar: 5.560,00 TL

6.Sınıf Araçlar: 295,00 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ücret Tarifesi

1.Sınıf Araçlar: 110,00 TL

2.Sınıf Araçlar: 145,00 TL

3.Sınıf Araçlar: 270,00 TL

4.Sınıf Araçlar: 690,00 TL

5.Sınıf Araçlar: 860,00 TL

6.Sınıf Araçlar: 75,00 TL

Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi

1.Sınıf Araçlar: 1.170 TL

2.Sınıf Araçlar: 1.870 TL

3.Sınıf Araçlar: 2.225 TL

4.Sınıf Araçlar: 2.950 TL

5.Sınıf Araçlar: 3.720 TL

6.Sınıf Araçlar: 820 TL