Oturduğu evi ateşe verip kendisini de içeri kilitledi

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan Ç.A., yalnız yaşadığı evi ateşe verdi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ç.A., kendisini de evin içine kilitledi.

İKNA EDİLEMEDİ

Apartmanda oturanlar, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler, bodrum kata inerek Ç.A.’yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ç.A.'nın ikna edilememesi üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekipler, dairedeki açık olan ocağı kapattı, yanmakta olan halı ve perdeleri de söndürdü.

DİRENDİ

Direnen Ç.A., polis ekipleri tarafından kelepçeleyerek evden çıkarıldı.

Apartman önünde kendisini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Ç.A., yine zorluk çıkardı. Ç.A., polisin yardımıyla ambulansa kadar götürüldü.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ç.A., tedaviyi kabul etmedi.

Sakinleşmesinin ardından Ç.A., polis tarafından ifadesi için merkeze götürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması sürüyor.